Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Ocak

Meteoroloji tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Hafta sonuna girerken vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca ''Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde yağacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ülkemizin doğu illerinde karla karışık yağmurlar görülürken, batı illerimizde sert rüzgar ve yağmur etkisini sürdürüyor. Kışlık kabanlar ve botların eksilmediği şu havalarda dışarı çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporlarına bakılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, 10 Ocak Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, kar yağışı şiddetli yağış uyarıları yer alıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ DUYURDU!

Haberimizin devamında yer alan sayfadan 10 Ocak Cuma Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, buzlanma, don ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde bakabilirsiniz.