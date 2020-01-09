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çekiliş sonuçları belli oldu! 9 Ocak Milli Piyango sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı burada...

İdaresi (MPİ) tarafından yapılan organizasyonla her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılarak, ilk çekildiği günden bu yana talih oyunu sever pek çok kişiye hayalini kurduğu büyük ikramiyeyle buluşturan açıklandı. En son Yılbaşı Özel çekilişinin yapıldığı idarenin 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları şans oyunu severlerce merak ve heyecanla yoğun olarak arama motorlarında araştırma yapılmaya hızla devam ediliyor. En güncel talih oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte MPİ 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 22:12
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 9 Ocak Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu sever vatandaşlar Milli Piyango sonuçları ile ilgili detayları heyecan, merak ve umutla bekliyor. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan organizasyonla birlikte kazandıran numaraların belli olduğu ve ilk çekildiği günden bu yana pek çok vatandaşı hayallerindeki büyük ikramiyeyle buluşturan çekilişin 9 Ocak sonuçları belli oldu. En güncel şans oyunu haber ve sonuçlarını sabah.com.tr'den takip ederek sorgulama yapabilirsiniz. Peki, MPİ çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte MPİ 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste sorgulama ekranı…

MPİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sıralı tam liste sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 9 Ocak Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı burada...
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