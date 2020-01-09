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Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

’da bir kişi, oğluna aracı ile çarparak ölümüne sebep olan şahsı 2 yıl sonra kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan T.K ambulansla önce Yalova'daki özel bir hastaneye, ardından ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen T.K. yoğun bakıma alındı. R.Y. ise gözaltına alınarak Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:19
Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı

Yalova'da 2017 yılında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyüne yaya olarak giden Osman Yazıcı'ya 77 DK 857 plakalı otomobil çarpmıştı. Yazıcı, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulmuş ve orada hayatını kaybetmişti. Sürücü T.K. ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçmış ve bir süre sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sürücü daha sonra serbest bırakıldı.

"KASTEN ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Aile ise, oğullarının sürücü T.K. tarafından aralarındaki husumet yüzünden kasten öldürüldüğünü iddia ederek, sürücünün müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Aradan geçen 2 yıl sonrasında baba R.Y (68), oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği T.K'yi Adnan Menderes Mahallesi üzerinde kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli noktalarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan T.K ambulansla önce Yalova'daki özel bir hastaneye, ardından ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen T.K. yoğun bakıma alındı. R.Y. ise gözaltına alınarak Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Oğlunu öldürdüğünü iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı
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