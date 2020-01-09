Ortaokul öğretmeni pedofili çıktı!

İstanbul'da bulunan bir ortaokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan S.K.'nın izlenmesi yasak olan sitelerden çocuklara ait pornografik görüntüleri indirdiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen S.K. gözaltına alınarak dijital materyallerine el konuldu. Yapılan araştırma kapsamında genç adamın telefonunda ve hard diskinde toplamda bin 900 adet çocuklara ait olan müstehcen fotoğraf bulunduğu tespit edildi.

PEDOFİLİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadesi alınan S.K. söz konusu fotoğrafların suç olduğunu ve kendisinin kullandığını itiraf ederek pişman olduğunu söyledi. 4 yıldır ortaokulda rehberlik öğretmeni olarak çalıştığını söyleyen S.K. öğrencilerine karşı herhangi bir eylemde bulunmadığını yalnızca fotoğrafları bulundurduğunu ifade etti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç adam çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenerek 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek' suçu kapsamında 5 yıl hapis istemiyle yargılanması istendi. Pedofili öğretmen tutuklu yargılandığı suçlamalar kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.