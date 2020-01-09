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'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber

’te binanın 5. katındaki evin camını silerken, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayriye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:52
Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber

Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Hayriye Yıldırım binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, binanın yanında bulunan dereye düştü.

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Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber
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