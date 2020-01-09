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çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba ve Cumartesi günlerini merak umut ve heyecanla beklemesinin nedeni olan sonuçları, İdaresi'nin organize ettiği çekilişle bugün belli oldu. 1286. hafta çekilişi yapılan oyunun bir önceki hafta yapılan çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden 1 kişi hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise oyunu oynayanlar arama motorlarında yoğun şekilde Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:33
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto sonuçları şans oyunu severlerce umut, heyecan ve merakla beklenen oyunda bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 1286. hafta çekilişi yapılan oyunun geçtiğimiz yapılan çekilişinde 6 bilen 1 şanslı oyuncu büyük ikramiyenin kazananı olmuştu. Öte yandan Bu hafta da oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merka ederek araştırmalarını sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

8 OCAK ÇARŞAMBA MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ocak Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası
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