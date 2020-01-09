Son dakika: Adliye önündeki silahlı magandaya 6 yıl hapis

29 yaşındaki Emrullah Kılıç, 3 Aralık gecesi saat 02:00 sıralarında kiralamış olduğu 34 CFG 835 plakalı araç ile E-5 karayolu üzerinde seyir halindeydi. İstanbul Adalet Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi önünden geçtiği sırada araç içerisinde bulunan kız arkadaşı Pınar Suküçükev'e, " Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesini çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek " şeklinde sözler söyleyerek yanında bulunan silahla havaya doğru doğrultarak bir el ateş etti. Bu sırada Küçükev, erkek arkadaşının bu eylemini telefonu ile kayıt altına aldı.

Yanındaki kadına hava atmak için Çağlayan Adliyesi'ne ateş açan zanlı tutuklandı!

SİLAH KAYIPLARA KARIŞTI

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler ardından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. olayda kullanılan tabancanın ele geçirilebilmesi amacıyla şahısların ikametlerinde arama yapıldı ancak yapılan arama sonucunda silah ele geçirilemedi. Gözaltına alınan Emrullah Kılıç, suçta kullandığı silahı Tem Otoyolu Mahmutbey gişelerini geçince yaklaşık 2 km sonra yolun sağ tarafında bulunan yeşillik alana attığını söylese de silah orada da bulunamadı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Emrullah Kılıç, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı karşısında ifadesi alınan Kılıç, silahın gerçek Glock marka silah olduğunu belirtti ve bu silah ile araç içerisinden çirkin sözler söyleyerek ateş ettiğini kabul etti ve pişman olduğunu belirtti. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen genç, 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Emrullah Kılıç hakkında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ruhsatsız tabanca ile E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken meskun mahal olarak kabul edilen İstanbul Adalet Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi önünden geçerken "herkes akıllı olacak Şişli Adliyesini çek, Çağlayan Adliyesini çek " şeklinde sözler söyleyerek bir el araç içerisinden havaya doğru ateş ederek, genel güvenliğin kasten tehlikeye soktuğu anlatıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen Kılıç, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.