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Haberi: ’de korkutan ve son depremler listesi

Ajanslardan gelen haberine göre, gece saatler 04.17’yi gösterirken, ’de 3.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 6 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen deprem kısa süreli panik yaratsa da herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadı. İşte Akdeniz’de yaşanan deprem ile ilgili detaylar ve 9 Ocak Perşembe , son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:07
Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem – AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gece saatlerinde ajansların geçtiği son dakika haberine göre, Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde yerin 6 kilometre altında sarsıntı yaşayan Akdeniz'de ilk belirlemeler doğrultusunda depremin şiddeti 3.3 olduğu öğrenildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler verilerine ulaşabilir, yaşanacak sarsıntılardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz…

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de gece saatlerinde yaşanan depremde can ve mal kaybı beklenmiyorken, sarsıntının yerin 6 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem – AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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