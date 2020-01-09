Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! "Ölmek istemiyorum" demişti...

Kırıkkale ilinde küçük kızının gözleri önünde sokak ortasında eski eşi Fedai Varan tarafından acımasızca katledilen Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. "Ölmek istemiyorum" şeklindeki bağırışları tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladığı olayda, küçük kızlarının gözleri önüne boğazını keserek öldüren cani eski eş Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verilmişti. Öte yandan talihsiz kadının ölümünde ihmalleri bulunan görevlilere ilişkin yapılan idari soruşturma da tamamlandı.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…