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Son dakika: Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama ekranı giriş – Diyanet İşleri hac kura sonuçları e-devlet ile sorgulama erişim açıldı

Milyonlarca hacı adayı hac vazifesini yerine getirmek için Diyanet ve tarafından yürütülen hac organizasyonuna başvurdu. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan hacı adayları merakla sonuçları bekliyordu. Bugün kura çekilişi Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar heyecanla 2020 hac kuraları sonuçları sorgulama ekranı ve e-devlet sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, hac kura sonuçları 2020 sorgulama işlemi nasıl yapılır, nereden öğrenilir? Hac kura sonuçları sorgulama giriş ekranı haberimizde yer alıyor. İşte hac kuraları sonuçları 2020 ile ilgili son dakika haberinin detayları ve e-devlet ile sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 21:20
Son dakika: Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama ekranı giriş – Diyanet İşleri hac kura sonuçları e-devlet ile sorgulama erişim açıldı

Hac farizasını yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün Diyanet İşleri hac kura çekilişi sonuçları belli oldu ve sorgulama ekranı 9 Ocak 2020 akşam saatlerinde hacı adaylarının erişimine açılacağı bildirilmişti. Peki, Diyanet İşleri ile gerçekleştirilen hac kura sonuçları 2020 e-devlet ile nasıl öğrenilir ve sorgulama ekranına erişim açıldı mı? E-devlet aracılığı ile 2020 hac kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.

HAC KURALARI SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2020 hac kurası sonuçları açıklandı ve sonuç sorgulama giriş ekranı hacı adaylarının erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

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Son dakika: Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama ekranı giriş – Diyanet İşleri hac kura sonuçları e-devlet ile sorgulama erişim açıldı
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