Son dakika: Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama ekranı giriş – Diyanet İşleri hac kura sonuçları e-devlet ile sorgulama erişim açıldı

Hac farizasını yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün Diyanet İşleri hac kura çekilişi sonuçları belli oldu ve sorgulama ekranı 9 Ocak 2020 akşam saatlerinde hacı adaylarının erişimine açılacağı bildirilmişti. Peki, Diyanet İşleri ile gerçekleştirilen hac kura sonuçları 2020 e-devlet ile nasıl öğrenilir ve sorgulama ekranına erişim açıldı mı? E-devlet aracılığı ile 2020 hac kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.

HAC KURALARI SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2020 hac kurası sonuçları açıklandı ve sonuç sorgulama giriş ekranı hacı adaylarının erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.