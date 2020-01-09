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Son dakika: 'te dehşet! 2 kişi feci şekilde yaralandı

'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 00:58
Son dakika: Karabük'te dehşet! 2 kişi feci şekilde yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Şaban M. yönetimindeki 78 DC 516 plakalı otomobil Karabük istikametinden Safranbolu'ya giderken kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Harun E. (46) idaresindeki 55 SY 201 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Karabük'te dehşet! 2 kişi feci şekilde yaralandı
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