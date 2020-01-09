Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...

sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...

İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen sonuçları şans oyunu sever vatandaşlarca merak, heyecan ve umutla beklenmeye devam ediyor. 638. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta da oyunu oynayanlar merakla arama motorlarında süper loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 9 Ocak MPİ sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detaylar…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 23:56
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...

Şans oyunu severlerin her hafta Perşembe günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oluyor. 638. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI! (9 OCAK 2020)

9 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar,

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN