Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar

Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar

'da bir kişinin tarla satın almak için çektiği 450 bin lira para, aracının camı kırılarak çalındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:32
Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat K. (66) tarla almak için sabah saatlerinde bir özel bankadan hesabındaki 450 bin lirayı çekti. Daha sonra oğlu ile birlikte tarla sahibi ile buluşmak için çarşıya gelen Vedat K. aracını otoparka park etti. 450 bin lirayı araçta bırakarak tarla sahibinin yanına giden şahıslar, anlaştıktan sonra parayı vermek için aracın yanına geldiklerinde camının kırık olduğunu gördü. Vedat K. araçta bıraktığı paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir otomobil ile gelen şahısların aracın camını kırarak parayı alıp otomobil ile kaçtıkları belirlendi.

Otomobilin plakasını belirleyen polisler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Arabayla kiliseye daldı! 'Şeytandan kaçtım' dedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN