Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

'ta zincirleme : 6 yaralı

'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Son dakika gelen bilgilerde , saat 22.30 sıralarında Tokat- karayolu üzerinde Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:31
Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Tokat'tan Sivas istikametine giden Ahmet Destegül yönetimindeki 58 NE 948 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Aynı istikamete giden 6 araç ise kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca birbirine girdi. Toplam 7 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat-Sivas Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN