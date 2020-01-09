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ile 100 bin sosyal konut projesi başvurusu son gün ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılır?

İdaresi tarafından yapılan 100 bin konut projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyatlarına sahip projede depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek olan konutların tüm detayları belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan bu projenin işlemleri üzerinden belirlenirken vatandaşlar arama motorlarında " başvuruları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 'nin 81 ilinde yapılacak olan proje kapsamında bazı başvuru şartlarının da sağlanması gerekmektedir. 16 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları için son gün ne zaman? İşte evlerin modelleri, uygulama özellikleri ve ödeme türleri ile ilgili tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:58
E-Devlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu son gün ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılır?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak proje olarak bilinen 100 bin sosyal konut projesi vatandaşların ilgisini çekiyor. İdaresi tarafından yapılan projenin başvuruları sistemi üzerinden alınıyor. 16 Aralık tarihinde başlayan projenin başvuruları Ocak ayının ortalarına kadar sürecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi "TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırırken henüz başvuru yapmayanlar için ise hala fırsat sürüyor. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TÜM DETAYLAR!

Toplu Konut İdaresi tarafından 'nin 81 ilinde TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde başlamıştı. Ocak ayının ortalarına kadar sürecek olan başvurular için hala fırsat sürüyor. Konuya yönelik merak edilen bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bu bağlamda; TOKİ kura çekimi ne zaman? Başvuru şartları neler? Ücreti ne kadar olacak?

İşte tüm detaylar!

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E-Devlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu son gün ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılır?
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