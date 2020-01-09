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Tuzla'da 13,5 ton midye ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Tuzla 'ndeki tır parkında sevkiyata hazır halde 500 çuval midye ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 11:39
Tuzla'da 13,5 ton midye ele geçirildi

Marmara Denizi'nde çıkarılması yasak olan kara kıllı midyeye el konulurken araç sahibine de 1380 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şifa Mahallesi polis merkezinden Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen diğer ihbar neticesinde de harekete geçen ilçe müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, kapalı kasada yüklü vaziyette 50 çuval avlanması yasak kara kıllı midyeye daha el koydu.

Nakil belgesi olmayan midyelerin denize bırakılacağı belirtilirken ilgili kişiye de 1380 Sayılı Kanun uyarınca 5 bin TL idari para cezası kesildi.

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Tuzla'da 13,5 ton midye ele geçirildi
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