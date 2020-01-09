Çağla cinayetinde umut veren ihbar

İstanbul'da, 19.5 yıl önce işlenen ve düşmesine 5.5 ay kala atv'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında tekrar açılan Çağla Tuğaltay (15) cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Anlı programın ilk gününde çok önemli ihbarlar geldiğini belirterek "Üç kişi hakkında ihbar geldi. Ben birisi üzerinde duruyorum. Benim için o ihtimal yüzde 80... Bahsi geçen bu kişi, geçmişte bir çok suça karışmış ve bir tecavüz vakasıyla ilgili programımıza da dahil olmuştu. Çağla'nın kanı inşallah yerde kalmayacak" dedi. Anlı'nın işaret ettiği şüpheli hakkında 11 ihbar geldiği ifade edildi. Polis, ihbarlar üzerine incelemeleri derinleştirdi. Bahsi geçen 3 kişi hakkında suç duyurusu yapan anne Gülnur Tuğaltay "O gün Çağla'nın evin kapısını açtığı duyuluyor. Kapıyı açtıktan sonra katil eve girmiş olmalı ki yürüme sesleri de duyuluyor. Gürültü de oluyor. Çağla'nın üç defa 'Ay' diyerek bağırdığı duyuluyor. Alt komşunun kızı, bu sesleri babasına söylüyor fakat üzerinde durulmuyor. Katil ellerini mutfakta yıkıyor ve kaçıyor fakat katili kimse görmüyor. Bence katil çok tanıdık biri" dedi. Katilin DNA profili, Tuğaltay'ın tırnaklarının arasından çıkan deri ve tüy artıklarıyla oluşturulmuş, yüzde 99.9 katile ait olduğu değerlendirilen o DNA örneği, 19.5 yıldır çözülemeyen cinayetin ardından 2000'de 102 kişiden alınan kan, tükürük ve parmak izi başta olmak üzere biyolojik örneklerle karşılaştırılmıştı. Örnekler ile o DNA örneği arasında eşleşme sağlanamamıştı.

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