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’da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu

Son dakika gelen bilgilere göre ’nin ilçesinde yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki ’in cesedi torbaya konulmuş halde bulundu. İşte Hakkari'deki korkunç olayın detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:36
Yüksekova’da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu

İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Tahir Çetin, önceki akşam iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çetin'den herhangi bir ize ulaşamayan aile, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

DÜKKAN ÖNÜNDEKİ TORBADAN CESEDİ ÇIKTI

Arama çalışmaları devam ederken, Tahir Çetin'in cesedi sabah saatlerinde halk pazarında bulunan dükkanın önüne torbaya bırakılmış şekilde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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Yüksekova’da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu
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