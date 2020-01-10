2020 hac kuraları çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi. Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini Belirten Erbaş şöyle konuştu:"İslam fıkhına göre önemli olan, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapmasıdır. Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkânlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." ANKARADAHA sonra konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara ile başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti. Kura sonuçları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

BUGÜN NELER OLDU