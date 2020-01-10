Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi

Çorum'da iki yıl önce yaşanan olayda Devane Mahallesi'nde oturan Hasan ve Hatice Uncu çifti, oğulları Gökhan Uncu'yu evlendirmek istedi. Aile, aracılar vasıtasıyla oğulları için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir gelin adayı buldu. Çift, oğullarını da yanlarına alıp, genç kızı görmek üzere Ağrı'ya gitti. Burada aile ile tanıştırılan Uncu çiftine iddiaya göre, "Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü" denilerek, Nurhan B. gösterildi. Bir araya gelen gençlekrin yaptıkları kısa görüşme sonrasında ailelerine evlilik konusunda sorun olmadığını belirtmeleri üzerine Hasan ve Hatice Uncu çifti, genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL verdikten sonra gelin adayı Nurhan B.'yi bir yakınıyla birlikte Çorum'a getirdi.