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kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan firari gelin adayı Nurhan B. (23), Uşak'ta polis ekiplerince yakalandı. Yargılandığı davaya, Uşak'tan SEGBİS aracılığıyla katılan Nurhan B., suçlamaları reddederek, "O kişi ben değilim, sadece o kişiye benzediğim için her önüne gelen beni suçluyor. Kimseyi dolandırmadım" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 09:44
Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi

Çorum'da iki yıl önce yaşanan olayda Devane Mahallesi'nde oturan Hasan ve Hatice Uncu çifti, oğulları Gökhan Uncu'yu evlendirmek istedi. Aile, aracılar vasıtasıyla oğulları için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir gelin adayı buldu. Çift, oğullarını da yanlarına alıp, genç kızı görmek üzere Ağrı'ya gitti. Burada aile ile tanıştırılan Uncu çiftine iddiaya göre, "Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü" denilerek, Nurhan B. gösterildi. Bir araya gelen gençlekrin yaptıkları kısa görüşme sonrasında ailelerine evlilik konusunda sorun olmadığını belirtmeleri üzerine Hasan ve Hatice Uncu çifti, genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL verdikten sonra gelin adayı Nurhan B.'yi bir yakınıyla birlikte Çorum'a getirdi.

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Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi
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