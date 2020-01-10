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Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın tepki göstermesi, mağdur kadını ve ailesini mutlu etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım" demişti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 14:24
Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Berfin Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."

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Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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