Asitli saldırı mağduru Berfin Özek ve ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Berfin Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Açıklamanın ardından tarif edilmez bir duygu içerisine girdiğini aktaran Özek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra morallerimiz yükseldi çünkü bayağı moralimiz düşmüştü. Cezanın artacağını ve savcılara vicdanen karar vermelerini söyledi. Bunu söylemesi beni çok mutlu etti. Açıkçası mahkeme kararın ardından bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Sokağa çıkma endişelerim halen devam ediyor. Tabii ki bir nebze olsun rahatladık."