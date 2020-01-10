Ay tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?

Yeni yılın ilk tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'den de izlenebilecek olan ay tutulmasını daha iyi izlemek ve fotoğraf çekmek isteyenler "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?'' sorusunun cevabını araştırıyor. 2020 yılının ilk tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Dünya'nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak. En çok Yengeç burcuna etkisi olacak olan tutulma vatandaşların duygusal, aşk halini değiştirebilir. Bununla birlikte anaç, duygusal, öncü bir burçta tutulurken, ruhunu da yeryüzüne yağdıracak. Peki 2020 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? YENİ YILIN İLK AY TUTULMASI

Gök olaylarından biri olan ay tutulması bugün yaşanacak. Haberimizde, 2020 Ay tutulması saati, tarihi ve burçlara etkilerine bakabilirsiniz.