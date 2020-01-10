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tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? burçlara etkisi nasıl olacak?

Yüzyılın en önemli gök olaylarından biri olan tutulması için geri sayım başladı. Türkiye’den de izlenecek olan doğa olayının tarihi ve saati ise merak konusu oldu. 2020 yılı için heyecanla beklenen tutulma 12 burcu (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) yakından etkiliyor. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile biliniyor. Peki ne zaman, saat kaçta? burçlara etkisi nasıl olacak? Yılın ilk tutulması bu akşam!

Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 15:13
Ay tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?

Yeni yılın ilk tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulmasını daha iyi izlemek ve fotoğraf çekmek isteyenler " ne zaman, saat kaçta?'' sorusunun cevabını araştırıyor. 2020 yılının ilk tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Dünya'nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak. En çok Yengeç burcuna etkisi olacak olan tutulma vatandaşların duygusal, aşk halini değiştirebilir. Bununla birlikte anaç, duygusal, öncü bir burçta tutulurken, ruhunu da yeryüzüne yağdıracak. Peki 2020 , saat kaçta? nasıl olacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? YENİ YILIN İLK AY TUTULMASI

Gök olaylarından biri olan ay tutulması bugün yaşanacak. Haberimizde, saati, tarihi ve burçlara etkilerine bakabilirsiniz.

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Ay tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?
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