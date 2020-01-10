Boşanmak isteyen kocasına dayak atınca mahkemelik oldu

İstanbul yaşayan Yüksel U. ve Feride U. çifti 17 yıllık evliydi. Geçtiğimiz günlerde çift arasında bir tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşünce çiftin 16 yaşındaki çocukları olaya engel oldu. 50 yaşındaki Yüksel U., yaşanan tartışma sonrası eşi ile boşanma kararı aldı. Eşinden ayrı bir gece geçiren Yüksel U., sabah kalktığında ise tartışma devam etti. İddiaya göre, genç kadın eşinin eşyalarını dağıtıp bir anda Yüksel U.'yu darp etmeye başladı. İkili arasında çıkan kavga üzerine 16 yaşındaki çocuğu ve karısı, Yüksel U.'yu odaya kilitledi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYİNCE DÖVMEYE BAŞLADI

Karısının şiddetine maruz kalan Yüksel U.'nun polis çağırması üzerine karakolda ifade veren genç adam, "Eşimle bir anlık tartışma yaşadık. Tartışma sonrası üzerime yürüyen eşim boşanmak istediğimi söylediğimde beni darp etti. Aldığım yumruk darbesi sonrası afallayınca eşim 16 yaşındaki çocuğumla birlikte beni odaya kilitledi" ifadelerini kullanarak kendisini darp eden eşinin cezalandırılmasını istedi.

KARI-KOCA MAHKEMEDE YARGILANACAK

İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından genç adamın şikâyeti üzerine olayla ilgili dava açıldı. Hazırlanan iddianamede ikilinin aralarında başlayan tartışma sonrası birbirlerini darp ettikleri anlatıldı. Karı-koca ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar.