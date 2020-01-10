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'da gencin dikkati faciayı önledi

'da içerisinde bebek olan ve yola doğru gelen bebek arabasını koşarak kenara çeken genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:02

Olay, Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla sohbet eden Erman Day, yola bir bebek arabasının geldiğini gördü. Bunun üzerine hemen koşarak yolun karşısına geçen Day, bebek arabasını kenara çekti. Kontrol ettiğinde içerisinde bebek olduğunu gören Day, annesine haber verdi. Bebeğin ezilmesini önleyen genç takdir topladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada yoldan bir arabanın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Erman Day, "Arkadaşlarla olay günü muhabbet ediyorduk. Yolun işlek olduğu saatlerde karşı taraftan bebek arabasını görünce hemen koştum. Kim olursa aynı şeyi yapardı. İçerisinde bebek olduğunu görmedim. Onu oradan alınca bebek olduğunu fark ettik. Annesini uyardık. Buradan otobüsler, servis araçları, taksiler geçiyor. Sol tarafımdan normalde araç geliyordu. Onu görünce fırladım. Annesi arabayı bırakarak perdeciye girdi. Girerken yanında bebek yoktu" şeklinde konuştu.

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Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi
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