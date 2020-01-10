Çağla’nın yaşadığı yerde 1’i tecavüz 11 olaya karıştı

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İstanbul'da 19.5 yıl önce işlenen ve faili meçhul kalan 17 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde katil zanlısına ulaşmak için ümitler artıyor. Anne Gülnur Tuğaltay'ın atv'de Müge Anlı'nın programına çıkmasının ardından üç şüpheli hakkında 8 ihbar yapıldı. İhbarların 6'sı aynı şüpheliyi işaret etti. O şahsın, Çağla'nın yaşadığı noktalara yakın yerlerde 1'i tecavüz, 11'i çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarına karıştığı iddia edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesi bekleniyor. Cinayet dosyası SABAH'ın, soruşturmanın zaman aşımıyla düşmesine bir yıl kala yaptığı seri haberler üzerine tekrar açılmıştı. Haber sonrasında ise atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelmişti.