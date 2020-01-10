Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur?

İslam alemi, mübarek Cuma gününe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar arasındaki bağların güçlendiği, yapılan ibadetlerin huzura ermeyi sağladığı Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu önemli günde Cuma namazı ibadetini gerçekleştirmeye hazırlanan vatandaşların merak ettikleri bu soruları yanıtladık. Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...