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namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur?

gününün gelmesiyle birlikte bu mübarek günün huzurunu ve coşkusunu yaşamak isteyen Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirecek. Anlam ve önemi itibarıyla İslam alemi için oldukça hayırlı bir gün olarak addedilen Cuma günü, öğle ezanının ardından yapılacak namaz ibadeti sebebiyle camiler dolup taşacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak üzere camileri dolduran vatandaşların elleri semaya yükselecek. Dolayısıyla günün ilk saatlerinden itibaren “Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?” sorularının yanıtları araştırılıyor. Konuyla ilgili hazırladığımız bu içerikten, Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisinin yanı sıra abdest alınışı ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Diyanet bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:17
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur?

İslam alemi, mübarek gününe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar arasındaki bağların güçlendiği, yapılan ibadetlerin huzura ermeyi sağladığı Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu önemli günde Cuma namazı ibadetini gerçekleştirmeye hazırlanan vatandaşların merak ettikleri bu soruları yanıtladık. Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur?
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