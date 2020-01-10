Evladı kaçırılan babadan HDP'ye Türk bayraklı tepki

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 130'uncu gününe girdi.

HDP il binası önünde eylem yapan ailelere, HDP'lilerin çıkışması üzerine yaşanan gerginliği, müdahale eden güvenlik güçleri sonlandırdı.

Evlat nöbetini sürdürenlerden Mehmet Laçin de HDP il binası önünde Türk bayrağı açarak, HDP'lilere tepki gösterdi.

Laçin, yasaların arkasına sığınmak yerine uymak gerektiğini belirterek, HDP'nin sıkıştığında 'yasal partisiyiz' diye basını çağırdığını söyledi.

"Yasal partiyse Atatürk resmi nerede. Devlet güçlüdür, müracat yap oraya bir Atatürk resmi koysun. Bana diyorlar ki, 'Kiralıksınız, AK Parti sana para veriyor'. Ben AK Parti'li değilim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, AK Parti benim hükumetimdir, Cumhurbaşkanımdır, bakanımdır." diyen Laçin, herkesin yasalara uymak zorunda olduğunu belirtti.

HDP'den de yasalara uymasını beklediklerini ifade eden Laçin, şöyle devam etti:

"Gururun, namusun, şerefin varsa bu çocukları sen verdin, sen alacaksın. Sen istediğin zaman bu çocukları rahatlıkla getirirsin. HDP, ben İzmir'den geliyorum. 3 gün sonra da İzmir'de HDP il binası önünde açıklama yapacağım. Bu sevda bitmez. Hayallerim vardı, tek kızım vardı. Memleketimi, yurdumu, toprağımı bir tarafa bıraktım, kızım okusun diye. Kızıma özel ev yaptım. Zorbalıkla, silah zoruyla evladımı elimden aldınız. Gönüllüymüş, ey cahil insanlar. Bak sesleniyorum size, 18 yaşını doldurmamış bir çocuğun kararı olur mu? Değil Türkiye'de dünyada olamaz. Bilmiyor musunuz siz bunları? Utanmadan, sıkılmadan halen direniyorsunuz. Direnme yetmez, zaman aleyhinize işler. Bunu iyi bilin. Senin bu kapın kapanacak, kilit vurulacak. Bu ay yıldızlı bayrak için dedem 1915'te askerde şehit oldu. Bedel bu bayrak için vereceğim. Bunu bilesiniz. Utanmazlar. Kürt hakkını savunuyorum diyorsun, ben Aleviyim, Kürt'üm. Halkın demokrat partisi değil, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti yazacaksın. Yakışmaz."