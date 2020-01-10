Hac kayıtları 2020 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır? İşte bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan hac kayıtları tarihi merak ediliyor. Kutsal topraklarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen yaklaşık iki milyonun üzerinde aday hac kura çekimine katılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de kura çekiminin ardından hac kesin kayıtları başlayacak. Kuranın kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar kayıtların nasıl ve nereden yapılacağını da sorgulamaya başladı. Yarın yapılacak olan kura çekiminin ardından gözler hac kayıtlarına çevrilecek. Peki Hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 hac kesin kaydı nasıl ve nereden yapılır?