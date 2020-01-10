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ne zaman 2020? hangi tarihte başlıyor, ne zaman sona eriyor?

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ne zaman sorusu vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. İslam âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde İslam'ın beş şartından biri yani Müslümanlara farz kılınan "oruç" ibadeti gerçekleştiriliyor. Tarih yaklaştıkça vatandaşların araştırmaları da yoğunlaşırken haberimizin içerisinde bu mübarek ayın geleceği tarihi ve detaylarını sizler için bir araya getirdik. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi tarihte? ne zaman başlıyor, bayram hangi güne denk geliyor? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:59
Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ne zaman sona eriyor?

İslam alemi açısından büyük bir önem taşırken yeni bir yıla başladığımız bu günlerde de başlangıç tarihi merak konusu haline geldi. Tarihleri yaklaştıkça böylesine önemli olan dini ve milli günler vatandaşların merak konusu haline geliyor. Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu günlerde binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor olacak. Peki, On bir ayın sultanı olarak tanımlanan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? İşte detaylar…

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünyadaki milyonlarca Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan ayının önemi oldukça fazladır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayram ne zaman? İşte o tarihler…

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