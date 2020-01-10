Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ne zaman sona eriyor?

Ramazan ayı İslam alemi açısından büyük bir önem taşırken yeni bir yıla başladığımız bu günlerde de başlangıç tarihi merak konusu haline geldi. Tarihleri yaklaştıkça böylesine önemli olan dini ve milli günler vatandaşların merak konusu haline geliyor. Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu günlerde binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor olacak. Peki, On bir ayın sultanı olarak tanımlanan Ramazan başlangıcı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde? İşte detaylar…

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünyadaki milyonlarca Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan ayının önemi oldukça fazladır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bayram ne zaman? İşte o tarihler…