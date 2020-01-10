Son dakika haberi... İstanbul’da ikinci Palu ailesi skandalı! Bu ailede yaşananlar herkesi hayretler içerisinde bırakacak!

İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Özlem K., 3 yıl boyunca babası Hüseyin K. (53) ve ağabeyi Erdem K. (23) tarafından işkence ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesinin şiddetine sadece kendisinin değil kardeşlerinin de maruz kaldığını anlatan genç kız 21 yaşındaki ağabeyi Vefa K.'nin anne ve babası tarafından küçük kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet edildiğini ve haksız yere 5 ay cezaevinde yatmasına neden olduklarını ileri sürdü.