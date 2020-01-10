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Son dakika haberi... ’da ikinci ailesi skandalı! Bu ailede yaşananlar herkesi hayretler içerisinde bırakacak!

'dan gelen son dakika haberi kanınızı donduracak cinsten. Babası ve ağabeyinden yıllarca cinsel istismar ve işkence gördüğünü iddia eden genç kız, savcılığa başvurdu. Babasının kendisini döverken cinsel istismarda bulunduğunu da iddia eden genç kız ağabeyinin de cinsel istismarda bulunduğunu ve tüm yaşananlara annesinin göz yumarak görmezden geldiğini ileri sürdü. Anne, baba ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede tanık olarak ifade veren başka kardeş ise babasının 1,5 yaşındaki kardeşini öldürüp gömdüğünü iddia etti. Aile içindeki karşılıklı suçlamalar ağızları açık bıraktı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 15:44
Son dakika haberi... İstanbul’da ikinci Palu ailesi skandalı! Bu ailede yaşananlar herkesi hayretler içerisinde bırakacak!

'da yaşayan 19 yaşındaki Özlem K., 3 yıl boyunca babası Hüseyin K. (53) ve ağabeyi Erdem K. (23) tarafından işkence ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesinin şiddetine sadece kendisinin değil kardeşlerinin de maruz kaldığını anlatan genç kız 21 yaşındaki ağabeyi Vefa K.'nin anne ve babası tarafından küçük kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet edildiğini ve haksız yere 5 ay cezaevinde yatmasına neden olduklarını ileri sürdü.

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Son dakika haberi... İstanbul’da ikinci Palu ailesi skandalı! Bu ailede yaşananlar herkesi hayretler içerisinde bırakacak!
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