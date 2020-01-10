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Son dakika: 'nde balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı!

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Karadeniz'de bir balıkçı teknesi tankere çarptı. Karadeniz'de açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 08:35
Son dakika: Rumeli Feneri'nde balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı!

Son dakika haberi! Rumeli Feneri açıklarında korkunç bir kaza gerçekleşti. Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor.

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Son dakika: Rumeli Feneri'nde balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı!
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