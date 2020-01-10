Son dakika: Rumeli Feneri'nde balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı!
Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Karadeniz'de bir balıkçı teknesi tankere çarptı. Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor.
Giriş Tarihi: 10.1.2020 08:32Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 08:35
Son dakika haberi! Rumeli Feneri açıklarında korkunç bir kaza gerçekleşti. Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor.