Son dakika: Rumeli Feneri'nde balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı!

Son dakika haberi! Rumeli Feneri açıklarında korkunç bir kaza gerçekleşti. Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 balıkçı ise aranıyor.

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