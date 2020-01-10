Son dakika: Nijerya’daki siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı! Ameliyat 12 saat sürdü!

Nijerya'daki siyam ikizlerini 78 doktorun ayırması dünya basınında son dakika haberi olarak yer aldı. Nijerya'nın Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olarak doğan 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, başkent Abuja'daki devlet hastanesinde ameliyata alındı. Baş Cerrah Emmanuel Ameh, ameliyatın 12 saat sürdüğünü söyledi. Operasyon maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını dile getirdi. Ameliyat öncesi ise ikizler 15 ay süreyle hastanede kalmıştı. İşte son dakika haberinin detayları!