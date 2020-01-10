Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Nijerya’daki siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı! Ameliyat 12 saat sürdü!

Son dakika: ’daki siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı! Ameliyat 12 saat sürdü!

Dünya basınında son dakika haberi olarak yer alan ’daki gündemde yer edindi. 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler 15 ay süreyle hastanede tedavi altına alınıyordu. Tam 12 saat süren ameliyat sonra 78 doktor tarafından siyam ikizleri birbirlerinden ayrıldı. Ameliyatın maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden , ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 10:39
Son dakika: Nijerya’daki siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı! Ameliyat 12 saat sürdü!

'daki siyam ikizlerini 78 doktorun ayırması dünya basınında son dakika haberi olarak yer aldı. Nijerya'nın Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olarak doğan 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, başkent Abuja'daki devlet hastanesinde ameliyata alındı. , ameliyatın 12 saat sürdüğünü söyledi. Operasyon maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını dile getirdi. Ameliyat öncesi ise ikizler 15 ay süreyle hastanede kalmıştı. İşte son dakika haberinin detayları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Nijerya’daki siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı! Ameliyat 12 saat sürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN