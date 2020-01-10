Son dakika: Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza!

Son dakika haberi.... Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:29Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:40
Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.