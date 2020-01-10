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Son dakika: TEM Otoyolu'nda !

Son dakika haberi.... , TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:40
Son dakika: Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza!

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

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Son dakika: Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza!
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