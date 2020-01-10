Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > TEM Otoyolunda şaşırtan kazaBariyer ile beton blok arasına sıkışan araç görenleri şaşırttı

Otoyolunda şaşırtan kazaBariyer ile beton blok arasına sıkışan araç görenleri şaşırttı

Otoyolu Bolu il sınırında meydana gelen kaza görenleri şaşırttı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerin üzerine çıkarak sıkıştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.1.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 16:33
TEM Otoyolunda şaşırtan kazaBariyer ile beton blok arasına sıkışan araç görenleri şaşırttı

Kaza TEM Otoyolu Düzce Bolu il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Ö. idaresindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak çelik bariyerlerin üzerine çıktı.

Beton blok ile bariyerin arasına sıkıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Beran D. (55) yaralanırken sürücüsü yara almadan kurtuldu. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolunda şaşırtan kazaBariyer ile beton blok arasına sıkışan araç görenleri şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN