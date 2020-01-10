Yangın merdivenini kapatmışlar!

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Çağlayan Yağmur Köse ve Derya Kuşbudu'nun öldüğü AVM yangının detayları ortaya çıktı. Yangının 4'üncü kattaki bir mobilya mağazasının satış reyonunda başladı. Aynı katta çalışan 27 yaşındaki Köse ve Kuşbudu, üst kata çıkarak mutfak olarak kullanılan bir odaya sığındı. Ancak, yükselen dumanlar, üst katı tamamen kaplayınca, iki kadın, sığındıkları odada mahsur kaldı. 4 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından üst kata ulaşıp Köse ve Kuşbudu'yu yarı baygın buldu. Hastaneye kaldırılan iki kadın, kurtarılamadı. Daha önce özel tıp merkezi olan 5 katlı binanın ise 3 yıl önce AVM'ye dönüştürüldüğü yangın merdiveninin de dış cephe izolasyon malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. İncelemede, yangın merdiveninin bina içindeki giriş ve çıkışlarının da kapalı olduğu belirlendi.