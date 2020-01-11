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Ağaca astığı köpeği ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

'dan gelen ve adeta kan donduran haber ses getirdi. Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı. Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, ağaca astığı köpeği ederek öldürdüğü iddia edilen kişinin izini sürdü ve o caniyi bakın nerede yakaladı...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.1.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 18:20
Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.

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İSTANBUL'A GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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