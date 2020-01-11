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Apartmandan düşerek hayatını kaybeden bebek toprağa verildi

'ta bir apartmanın 9. katından düşerek yaşamını yitiren AK Parti İl Başkan Yardımcısı 'in ikiz kızlarından 1 yaşındaki bebek toprağa verildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.1.2020 14:56
Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Mina bebek toprağa verildi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Senem Ayşe Mahallesi'ndeki Işık Sitesi'nin 9. katındaki evlerinin penceresinden dün düşerek yaşamını yitiren Mina bebek için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Törene, baba İmirza Demir ve ailesinin yanı sıra, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve yönetim kurulu üyeleri ile protokol üyeleri katıldı.

Namazın ardından bebeğin cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, Mina bebeğin ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Mina bebek toprağa verildi
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