Attığı çöp hastanelik etti

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İstanbul Sarıyer'deki ilginç olay şöyle meydana geldi. Özel bir okulda öğretmenlik yapan 59 yaşındaki Dahiye T., Sarıyer'deki bir binanın 3. katında ikamet ediyordu. 12 Ekim sabahı caddeden geçen çöp kamyonunu fark eden Dahiye T., evdeki çöp poşetini aşağı indirmek yerine camdan atmayı tercih etti. İddiaya göre, çöpte bulunan cam şişe, çöp konteynırını boşaltan temizlik işçisi Turan Akpınar'ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan 34 yaşındaki Akpınar, apar topar götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dahiye T., "Bazı zamanlar sokaktan çöp arabası geçtiğinde çöpümü aşağıyı kontrol ederek atarım. Attığım çöpün temizlik işçisine isabet ettiğini görmedim" dedi.Temizlik işçisinin ihbarı üzerine, duyarsız öğretmene dava açıldı. İki yıla kadar hapis istenen öğretmen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.