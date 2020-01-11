En güzel imza Kanuni’ye ait

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FransaMilli Kütüphanesi'ne ait Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Kanuni Sultan Süleyman'ın imzası övgü aldı. Fransa Milli Kütüphanesi arşivindeki en güzel imzanın Kanuni'ye ait olduğu kaydedilen mesajda ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın I. François'ya yazdığı mektubun tuğrası da paylaşıldı. "Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan mektup 1526'da kaleme alınmıştı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Kanuni'nin tuğrası Fransa Milli Kütüphanesi'nde sadece özel görevlilerin görebildiği bölümde saklanıyor. Ziyaretler de özel gözetim ile yapılıyor. 167.5 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğinde parşömen kağıda yazılan mektup, 15 satırdan oluşuyor. DIŞ HABERLER