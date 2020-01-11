Evcil hayvanlara otobüste yolculuk izni

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ULAŞTIRMABakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yolculuk sırasında aşı karneli kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yolcunun yanında taşınabilmesinin yolu açıldı. 'Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümde taşınması zorunluluğu kaldırıldı. Artık yolcular aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanları kucağında veya oturduğu koltuğun önünde özel kafesleri kilitli olmak şartıyla taşıyabilecek. ANKARA