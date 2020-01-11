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ne kadar, kaç TL? 2020 İşleri kişi başı ne kadar olacak? İşte detaylar

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği hac kuraları geçtiğimiz gün çekildi. Kura çekiminin ardından kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar ne kadar, kaç TL? sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. tarafından belirlenen bu rakamlar resmi sayfası üzerinden yayınlanan broşür üzerinden ilan edildi. 9 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik. Peki, Hac fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2020 Diyanet kişi başı ücretler…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 10:27
Hac fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 Diyanet İşleri kişi başı hac ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar

ne kadar şeklindeki araştırmalar kura çekiminin sona ermesi ile vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlamış durumda. Çekiliş sonucunda çıkan isimler pazartesi günü de kesin kayıt işlemlerini halledecek sonrasında ise belirlenen ücretleri yatıracak. Kişi başı olarak belirlenen bu ücretler ise İşleri resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Peki, ne kadar, kaç TL? İşte Diyanet'in açıkladığı kişi başı ücretler ve diğer tüm detaylar…

2020 KİŞİ BAŞI HAC FİYATLARI NE KADAR?

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekildi. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirilirken Hac fiyatları ile ilgili detaylar da belirlendi.

İşte detaylar…

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Hac fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 Diyanet İşleri kişi başı hac ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar
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