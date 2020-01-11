Kayseri ve Yozgat’ta yan bakma cinayeti

Kayseri'de aynı okulda okuyan lise öğrencileri Enes S. (17) ve Cihan Allı (17), geçen yıl yan bakma meselesi yüzünden kavga etti. İkili, aralarında başlayan husumet nedeniyle sık sık kavga etmeye devam edince Allı'nın babası, oğlunun kaydını başka bir liseye aldırdı. Ancak, ikili arasındaki kavga bu kez de sosyal medya üzerinden devam etti. Enes S. önceki akşam kar maskesi takıp okuldan dönen Allı'yı beklemeye başladı. Osman Gazi Mahallesi'nde halk otobüsünden inen Cihan Allı, Enes S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Allı, kurtarılamadı. Polis zanlı Enes S.'yi, kaçarken gözaltına aldı.Tokat'ta da Atatürk Lisesi'nde okul çıkışında sokak arasında iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada okul dışından geldiği belirtilen H.Ö. (16) ile arkadaşının kavga ettiğini gören lise öğrencisi A.Y.K. (16) kavgayı ayırmak istedi. Yaşanan arbedede H.Ö'nün göğsünden bıçakladığı öne sürülen A.Y.K. hayatını kaybetti. Yozgat'ta ise, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 29 yaşındaki Taha Eraslan, yan baktığı iddiasıyla Şehzadebaşı caddesinde lokanta işleten 46 yaşındaki Ferhat Çapan ile "Bana niye yan baktın" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Eraslan Çapan'ı karnından ve omzundan bıçakladı. Ağır yaralanan Çapan, hastanede yaşamını yitirdi. Eraslan gözaltına alındı.

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