LÖSEV’in mucize çocukları Sabah’ı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

ÇALIŞAN Gazeteciler Günü'nde, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çatısı altındaki çocuklar, SABAH'ın Balmumcu'daki binasına gelerek, gazetecileri ziyaret etti ve Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Lösemiyi yenen veya hastalıkla halen mücadele eden çocuklar, gazeteci abla ve ağabeyleriyle hayallerini paylaştı. Onların bu zorlu mücadelede sesleri oldukları için teşekkür etti. LÖSEV'in üretim atölyesinde annelerinin yaptığı çikolotaları hediye olarak getiren minikler, "Lösemi bizden korksun. Biz onu yendik" diyerek, hastalıkla olan mücadelelerini anlattı.