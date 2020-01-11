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Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! 2020 MPİ kaç?

Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu çekiliş sonuçları belli olmuştu. Nefeslerin tutulduğu MPİ Yılbaşı özel çekiliş sonucunda 80 milyonluk 4 ilimize çıkmıştı. Büyük ikramiyenin dışında da Milli Piyango İdaresi tarafından sıralı tam liste halinde yayınlandı. Her yeni yılda olduğu gibi bu yıl yapılan çekilişte de tam, yarım, çeyrek ve amorti numaraları sahiplerini buldu. İşte, MPİ Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı! 2020 MPİ Amorti numaraları kaç?

Giriş Tarihi: 11.1.2020 14:24
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! 2020 MPİ Amorti numaraları kaç?

İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi ve açıklandı. Her sene noter huzurunda canlı olarak çekilen sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlanan amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL, 80 Milyon TL çekilişi saat 20.45'de sona erdi ve bilet sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken, amorti numaraları da sahiplerini buldu. Peki 2020 MPİ Amorti numaraları kaç? Haberimizde, MPİ bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan amorti tutarını öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! 2020 MPİ Amorti numaraları kaç?
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