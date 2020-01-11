Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! 2020 MPİ Amorti numaraları kaç?

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi ve amorti numaraları açıklandı. Her sene noter huzurunda canlı olarak çekilen sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlanan amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL, 80 Milyon TL büyük ikramiye çekilişi saat 20.45'de sona erdi ve bilet sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken, amorti numaraları da sahiplerini buldu. Peki 2020 MPİ Amorti numaraları kaç? Haberimizde, MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan amorti tutarını öğrenebilirsiniz.