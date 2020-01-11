Sedanur’u katleden canilere ceza yağdı

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel, 16 Eylül 2018 günü kayboldu. Kaybolduktan 7 gün sonra ise cesedi dağlık alanda, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Köyde yaşayan Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet Uç (47), Sedanur'a tecavüz ederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı. Güvenlik nedeniyle Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulundukları Diyarbakır'dan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Cinsel istismar" suçundan 30'ar yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatına karar vererek tahliye etti.





Ertan Bozkurt



'DEVLETE GÜVENİYORDUK'

SABAH'a konuşan baba Abdullah Güzel, "Mahkeme kararını verdi ve katiller en üst sınırdan cezalandırıldı. Devletimize güveniyorduk. Bu karar adalet olarak bizleri rahatlatsa da kızımın acısı hala içimizde. Kızımın katillerinin de Leyla'nın da katillerinin de Ceren'in katillerinin de cezaevinde beslenmesi toplumun vicdanını rahatsız etse de kanunlar çerçevesinde verilen karardan memnunuz. Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.

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