SON DAKİKA: Doğmamış bebeğini öldürdü, eski eşini sakat bıraktı! Savunması ise şoke etti…

Bursa'da yaşanan son dakika haberine göre doğmamış bebeğini öldüren, eski eşini yaralayan adamın yargılanmasına başlandı. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadın olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma büyüdü ve bebeklerinin ölümü ile sonuçlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Yaşanan korkunç olayın ardından Merve Pekdemir ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. İşte yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!