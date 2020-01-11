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: Doğmamış bebeğini öldürdü, eski eşini sakat bıraktı! Savunması ise şoke etti…

’nın İnegöl ilçesinde yaşanan gelişmesi ajanslar tarafından duyuruldu. Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden çiftin evinde dehşet yaşandı. Korkunç olayın yaşanan perde arkasında 'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine , sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu. Bakay müdahale edince ateş alan silahtan çıkan mermi, genç kadının yanağından girip kafasının arkasından çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:50
SON DAKİKA: Doğmamış bebeğini öldürdü, eski eşini sakat bıraktı! Savunması ise şoke etti…

'da yaşanan haberine göre doğmamış bebeğini öldüren, eski eşini yaralayan adamın yargılanmasına başlandı. 'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma büyüdü ve bebeklerinin ölümü ile sonuçlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa etti. Yaşanan korkunç olayın ardından ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. İşte yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA: Doğmamış bebeğini öldürdü, eski eşini sakat bıraktı! Savunması ise şoke etti…
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