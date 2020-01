Son dakika: Esra Erol programında flaş gelişme! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

ATV'nin reyting rekoru kıran Esra Erol programından gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Bir süredir işlenen Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz ile ilgili yaşanan gelişmeler an be an takip ediliyordu. İlginç olaylara sahne olan programın yeni bölümünde 9 yıllık evli olduğu karısından boşanmak isteyen Kemal Açıkgöz'ün canlı yayında şoke eden açıklamaları yer aldı. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan olayda 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz kendisinden 29 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını Esra Erol'da programında öğrendi. Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi M.Ö. ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından köşeye sıkışan Hüsne Açıkgöz flaş açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programındaki son dakika haberinin ayrıntıları!