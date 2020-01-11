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: programında flaş gelişme! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

’un programında işlenen ve Hüsne Açıkgöz olayı ile ilgili gelişmeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde programına katılarak flaş açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz eşinin kendisini aldattığını söyledi. K. Açıkgöz eşi Hüsne Açıkgöz’ün Kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyaları da alarak kaçtığını dile getirdi. Stüdyoda buz kesen olayın ardından Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi M.Ö. ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan son dakika gelişmeleri herkesi şoke ederken "tapu" meselesi ise gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.1.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 10:23
Son dakika: Esra Erol programında flaş gelişme! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

'nin reyting rekoru kıran programından gelen haberi duyanları şaşkına çevirdi. Bir süredir işlenen ve Hüsne Açıkgöz ile ilgili yaşanan gelişmeler an be an takip ediliyordu. İlginç olaylara sahne olan programın yeni bölümünde 9 yıllık evli olduğu karısından boşanmak isteyen Kemal Açıkgöz'ün canlı yayında şoke eden açıklamaları yer aldı. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan olayda 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz kendisinden 29 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını 'da programında öğrendi. Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi M.Ö. ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından köşeye sıkışan Hüsne Açıkgöz flaş açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programındaki son dakika haberinin ayrıntıları!

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Son dakika: Esra Erol programında flaş gelişme! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…
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