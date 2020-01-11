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haberi: 'daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Cinayeti böyle planlamışlar...

'da yaşanan korkunç olaydan haberi geldi. 27 yaşındaki gencin işkenceye uğramış haldeki cansız bedeni yapımı devam etmekte olan hızlı tren raylarının yanında bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler korkunç bir halde cesedi bulunan Furkan Kahraman'ın katil zanlılarını 24 saat geçmeden önce yakaladı. Olayla ilgili tüm sır perdesinin aralanması üzerine yaşanan cinayetin öldürülen gencin eski sevgilisinin eşi tarafından işlendiği ve planlandığı ortaya çıktı. Furkan Kahraman'ı öldürmeyi kafasına koyan katil zanlısının yaşanan korkunç olayı nasıl titiz bir çalışma ile planladıkları da ortaya çıktı. İşte Bursa'da yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika haberinin diğer detayları…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:13
Son dakika haberi: Bursa'daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Cinayeti böyle planlamışlar...

'da 27 yaşında bir cinayetin kurbanı olan Furkan Kahraman olayında gelişmesi yaşandı. Yapımı devam etmekte olan tren raylarının yanında bulunan cesetle ilgili ekipler inceleme başlatmıştı. Olay yerinde yapılan parmak izi incelemeleri sonucunda cesedin bulunmasının üzerinden 24 saat geçmeden yakalanan katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşkence yapılarak kalbinden bıçaklandığı tespit edilen genç adamın eski sevgilisinin eşi tarafından hayatına son verildiği ortaya çıktı. İşte Bursa'da yaşanan korkunç olayın perde arkası ve yaşanan son dakika gelişmeleri…

İŞKENCE YAPIP KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞLAR!

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Son dakika haberi: Bursa'daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Cinayeti böyle planlamışlar...
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