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SON DAKİKA: uzmanı ’ten korkutan deprem tahmini!

’da 4,8 büyüklüğünde şiddetli bir yaşandı. Gelen son dakika haberine göre deprem merkez üssü olarak belirlendi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedilirken, etkisini en çok Silivri ve diğer sahil ilçelerinde gösterdi. İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından vatandaşlar deprem uzmanı tahminlerini araştırıyor. Geçtiğimiz yıl yine Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası dikkatli üzerine çeken Deprem kahini İstanbul deprem tahmini ile tekrar gündeme geldi. Büyük Marmara Depremi ile ilgili analizleri bulunan deprem uzmanının son analizleri oldukça dikkat çekici.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 19:56
SON DAKİKA: Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul deprem tahmini!

Marmara Denizi'nde meydana gelen korkutan ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok il ve ilçede hissedildi. Yaşanan deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sokaklara döküldü. Deprem sonrası gözler, deprem uzmanları tarafından yapılan deprem tahmini ve yorumlarına çevrildi. 2019 yılında yine İstanbul'da yaşanan deprem ile birlikte Türkiye'nin yakından tanıdığı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in İstanbul deprem tahmini de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Hoogerbeet, bir önceki İstanbul depremi sonrasında 'Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu" açıklamasında bulunmuş ve bu depremlerin şiddetini artırarak devam edebileceğinin altını çizmişti.

İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE'Yİ UYARIYORDU!

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

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SON DAKİKA: Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul deprem tahmini!
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