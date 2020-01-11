SON DAKİKA: Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul deprem tahmini!

Marmara Denizi'nde meydana gelen korkutan deprem İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok il ve ilçede hissedildi. Yaşanan deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sokaklara döküldü. Deprem sonrası gözler, deprem uzmanları tarafından yapılan deprem tahmini ve yorumlarına çevrildi. 2019 yılında yine İstanbul'da yaşanan deprem ile birlikte Türkiye'nin yakından tanıdığı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in İstanbul deprem tahmini de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Hoogerbeet, bir önceki İstanbul depremi sonrasında 'Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu" açıklamasında bulunmuş ve bu depremlerin şiddetini artırarak devam edebileceğinin altını çizmişti.

İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE'Yİ UYARIYORDU!

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.