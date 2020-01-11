Son dakika haberi: Eşinin şiddeti yüzünden gözünü kaybetti! "Emine Bulut cinayetinden çok etkilenmiştim..."

Samsun'dan gelen bir son dakika haberine göre 10 yıllık eşi tarafından şiddete uğrayan Elif Kesler görme yetisini kaybetti. 30 yaşındaki iki çocuk annesi kadın yaşadığı dehşet sonucunda gözüne aldığı darbenin ardından bir gözünde tamamen görme kaybı meydana geldiğini söyledi. Kesler DHA muhabirine verdiği röportajda "Dünyamı karartı. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın" ifadelerini kullandı. Yaşanan korkunç olayın ardından boşanma davası açan kadın çocukları için yardım istediğini söylerken Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Dedi. İşte Samsun'da yaşanan son dakika cani koca dehşeti ile ilgili detaylar…

"EMİNE BULUT CİNAYETİNDEN ÇOK ETKİLENMİŞTİM"

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından dövülen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alınacak. Tedavi gördüğü hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ve başka doktorlara gidip umut arayan Elif Kesler, boşanma davası açtığı tutuklu eşiyle ilgili olarak, "Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Dünyamı karartı. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın" dedi.

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